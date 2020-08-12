Жительницу Рославля признали виновной в убийстве родственника

Летом 2019 года в деревне Заплосское произошло убийство. Фото: pixabay.com.

Жительницу Рославльского района признали виновной в убийстве двоюродного брата, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

2 июля 2019 года в деревне Заплосское Рославльского района 55-летняя осужденная устроила алкогольные посиделки со своим двоюродным братом. Пьяные родственники поругались из-за личной неприязни. Во время ссоры виновная схватила нож и ударила им своего двоюродного брата.

Мужчина смог выйти на улицу и сесть на скамейку. На скамейке же он и умер.

Суд признал женщину виновной и отправил ее в колонию общего режима на десять лет.

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