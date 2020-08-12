На улице Козлова в Смоленске перекроют движение в новом месте

На улице Козлова пройдет ремонт магистральных тепловых сетей. Фото: pixabay.com.

Смоленским автомобилистам запретили передвигаться на улице Козлова. О ближайших ограничениях рассказала пресс-служба администрации города.

Ограничения для транспорта коснуться участков около дома №1 и №3 по улице Козлова. Так, с 13 по 31 августа автомобилистам и не только придется искать пути объезда ремонтируемого участка.

В ведомстве рассказали, что ограничения связаны с ремонтом магистральных тепловых сетей.

Ранее стало известно, что до 31 августа у жителей города возникнут трудности при передвижении около домов №3, 4 и 6 по улице Козлова.