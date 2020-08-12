19-летний житель Ярцево попался с пакетом наркотиков

Житель Ярцево может отправиться в колонию на всю жизнь, если суд признает его виновным. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В Смоленске полицейские задержали 19-летнего жителя Ярцево, у которого нашли пакет с наркотиками, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Полицейские вышли на подозреваемого, когда он ехал в такси. Парень вез в машине очередную партию наркотика. Полиция осмотрела машину такси и нашла на заднем сиденье пакет с наркотиками. Экспертиза показала, что белым веществом оказался N-метилэфедрон. Всего в пакете нашлось 255 гр наркотика.

На этом история не закончилась. Полиция нашла 22 «закладки» на территории Смоленска.

Подозреваемый 19 лет рассказал, что купил запрещенные вещества в интернет-магазине.

В отношении жителя Ярцево возбудили уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере». Если суд посчитает мужчину виновным, то он может отправиться в тюрьму на всю жизнь.

Читай также:

В Смоленске поймали подозреваемую в продаже марихуаны (подробнее)