Смоленские пенсионеры пострадали от заключенного из Самарской области

Мошенник обманом добился перевода денег от пенсионерки. Фото: pixabay.com.

В полицию обратилась 69-летняя пенсионерка, которая пожаловалась на телефонного мошенника, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и рассказал, как ее внук попал в неприятности. Телефонный мошенник придумал историю, в которой внук пенсионерки попал в ДТП и теперь может стать фигурантом уголовного дела. Желая помочь внуку, пожилая женщина перевела мошеннику 10 тысяч рублей. Позже смолянка узнала, что с ее внуком все было хорошо.

Оказалось, что еще двое смолян преклонного возраста остались без денег после звонков мошенников.

Полиция выяснила, что звонки шли из Самарской области. Подозреваемым оказался 30-летний местный житель, который отбывал наказание в тюрьме. Телефон у него изъяли, а его самого этапируют в Смоленскую область.

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