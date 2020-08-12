35 млн рублей потратят на ремонт бассейна в поселке Кардымово

В поселке Кардымово отремонтируют бассейн. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор региона встретился с главой Кардымовского района и обсудил дальнее развитие муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

В январе 2021 года планируется провести ремонт бассейна в поселке Кардымово. На работы потратят 35 млн рублей из федерального бюджета. Первые шаги с реконструкции уже сделаны – откорректирована проектно-сметная документация, а также получено разрешение госэкспертизы.

Кроме того, в деревне Варваровщина будет построен газопроводов высокого давления. Так, 70% района уже подключены к системе газоснабжения.

Еще одной темой для обсуждения стало строительство дороги вокруг райцентра. Возможно, в 2021 году стартует строительство объездной дороги регионального значения.

Ранее стало известно, что новая спортивная площадка появится в парке в поселке Кардымово.