Убийцы экс-прокурора Рославля получили сроки вплоть до пожизненного

Виновные в убийстве бывшего прокурора Рославля получили наказание. Фото: pixabay,com.

Смоленский суд вынес приговор членам банды, которых обвиняли в убийстве бывшего прокурора Рославля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Следственном комитете РФ.

Вечером 22 января 2005 года экс-прокурор Рославля вышел из дома и подошел к своей машине. В этот момент к нему подъехал автомобиль нападавших. Трое начали стрелять из пистолета-пулемета, а затем машина скрылась. Следователи СК и оперативники осмотрели место происшествия, провели очные ставки, получили заключения судебных экспертиз. И самое главное – они нашли членов банды.

Двух участников банды приговорили к пожизненному с отбыванием наказания в колонии особого режима. Еще одному члену банды дали 20,5 лет лишения свободы. По 12 лет колонии строгого режима получили еще два участника убийства. Их признали виновными в убийстве и бандитизме.

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