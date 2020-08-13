Водитель Audi пострадал в ДТП в Починковском районе

В Починковском районе произошло двойное ДТП. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Вечером 12 августа в Починковском районе произошло ДТП с участием двух иномарок, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

24-летний водитель Audi 80 ехал на 320-м км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск». Впереди него ехала 28-летняя владелица BMW. Водитель Audi 80 превысил скорость и врезался в BMW. Столкновение было таким сильным, что Audi 80 врезался в световую опору, а BMW вылетела в кювет.

В результате двойного ДТП 24-летнего водителя забрала скорая помощь и увезла в смоленскую больницу.

Читай также:

В Гагарине произошло смертельное ДТП с участием иномарки (подробнее)