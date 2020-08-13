В Смоленской области клещи покусали свыше 350 детей

352 ребенка пострадали от клещей в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

С начала года до 8 августа в больницы Смоленщины обратились 1056 человек, который укусил клещ. Почти треть пострадавших от кровопийц – дети. За полгода клещи успели присосаться к 352 детям, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора.

С 30 июля по 5 августа в больницы обратились 12 детей и 54 взрослых. Все они жаловались на клещей.

С начала года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» исследовал 418 клещей. 56 из них оказались с возбудителями клещевого боррелиоза, 9 – с возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

К 5 августа 66 га смоленских территорий были обработаны от клещей.

Напомним, примерно такое же количество смолян стали жертвами клещей неделей ранее.