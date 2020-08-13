Смоленские таможенники не пропустили в Россию посылку из Чехии

Сотрудники ФСБ и смоленской таможни пресекли ввоз психотропных веществ в Россию. Фото: пресс-служба Центрального таможенного управления.

Смоленские таможенники и сотрудники ФСБ пресекли контрабанду психотропных веществ в Россию, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.

В Россию из Чехии шла упаковка с шестью пачками психотропных веществ. В каждой пачке было по десять капсул. Всего в посылке было 7,38 г «запрещенки». Экспертиза показала, что в капсулах был амфепрамон. Этот препарат относится к запрещенным психотропным веществам.

Уголовное дело за контрабанду психотропных веществ уже возбуждено. От десяти до двадцати лет лишения свободы и один миллион рублей штрафа грозит тем, кто пытался провезти в Россию запрещенные препараты.

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