Смоленский заключенный избил сотрудника исправительной колонии

Смоленский осужденный вновь стал фигурантом уголовного дела. Фото: pixabay.com.

37-летний смолянин, который отбывал наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России, подозревается в избиении сотрудника этой колонии, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

По версии следствия, подозреваемый отбывал своей наказание в колонии в деревне Анохово. Около камеры ШИЗО он несколько раз ударил головой заместителя дежурного помощника начальника колонии ИК-3. Удары головы были такой силы, что потерпевший сломал нос и получил сотрясение головного мозга.

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