Жительница Печерска хотела защитить мужа от инспектора, а получила штраф

Жительница Печерска получила штраф за удар в полицейского. Фото: pixabay.com.

Суд признал виновной жительницу Печерска, которая ударила сотрудника ГИБДД, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

9 мая 2020 года инспектор остановил скутер. Водитель скутера был пьян, а когда его остановили, решил воспользоваться помощью жены. Он позвонил супруге, которая приехала спасать мужа вместе с подругой. Две защитницы встали перед патрульной машиной и отказывались отойти от нее. Вместо того, чтобы позволить инспектору составить административный протокол на ее пьяного мужа, она начала ругаться, думая, что это поможет отпустить нарушителя. Оскорбительные выражения не помогли, и обвиняемая ударила и толкнула полицейского.

Вину женщина признала и извинилась перед полицейским. В качестве наказания суд назначил ей 15 тысяч рублей штрафа.

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