Смолянку поймали, когда она раскладывала «закладки» в лесах Рославльского района

В лесу поймали подозреваемую в сбыте наркотиков. Фото: пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Смоленскией полицейские задержали подозреваемую в сбыте наркотиков. Ей оказалась 31-летняя смолянка, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

В лесу в Рославльском районе подозреваемая раскладывала «закладки». Полиция поймала смолянку и при понятых изъяла у нее 89 свертков с наркотиками. Часть из них была перемотана изолентой, другая – залеплена пластилином. Подозреваемая успела спрятать 15 свертков, прежде чем ее нашли. В доме у женщины нашлись множество пакетиков с N-метилэфедроном и мефедроном.

Оказалось, что подозреваемая работала в команде. Второй участницей преступлений оказалась 33-летняя женщина. В ее квартире нашли свертки с N-метилэфедроном.

Подозреваемые стали фигурантками двух уголовных дел по статьям «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «незаконное хранение наркотических средств». Следующие 20 лет жизни женщины могут провести в тюрьме.

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