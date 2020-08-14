Арест автомобиля побудил смолянина оплатить 95 штрафов

Смолянин накопил 95 тысяч рублей за езду на большой скорости. Фото: flickr.com.

Смолянин накопил 48 тысяч рублей задолженности за превышение скорости, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области.

Владелец автомобиля Mitsubishi 95 раз попался на превышении скорости. Всего он накопил штрафов на 48 тысяч рублей. Однако, должник даже не пытался погасить задолженность по штрафам. Он не отвечал на телефонные звонки, избегал встреч с приставом, а на его банковских счетах не было денег.

Однако, нашелся единственный способ побудить должника оплатить штрафы. Судебный пристав наложил арест на иномарку должника, а затем и вовсе отправил автомобиль на стоянку. Через несколько дней должник оплатил штрафы и получил обратно свою машину.

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