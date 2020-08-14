«УАЗ» на полном ходу наехал на ограждение и перевернулся в Смоленском районе

Скорая помощь забрала водителя «УАЗа» в больницу. Фото: pixabay.com.

Около 10 часов утра в Смоленском районе произошло ДТП с участием «УАЗа», сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

«УАЗ 39099» ехал на 394-м км автодороги «М-1 Беларусь Москва - Минск». 56-летний водитель «УАЗа» не справился с управлением и налетел на осевое тросовое ограждение. После этого его машина перевернулась. В результате ДТП водителя доставили в больницу.

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