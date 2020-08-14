Житель Велижа признан виновным в совершении трех преступлений. Фото: pixabay.com.

Суд вынес решение в отношении 30-летнего жителя Велижа, который был фигурантом трех уголовных дел, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

Осужденный нашел патроны времен Великой Отечественной войны образца 1905 года. Из них он достал более 30 граммов пороха. Взрывчатое вещество он хранил у себя дома. 10 июня 2019 года полиция нашла запрещенное вещество, которое обвиняемый не мог хранить у себя дома.

В 2018 году он снова попался на нарушении уголовного законодательства. В Велижском районе он нашел куст конопли, скосил его и привез домой. Мужчина высушил найденное растение и перетер его. Дома он хранил почти 15 граммов марихуаны.

Когда полиция пришла к мужчине с обыском, он схватил бумажный сверток с марихуаной и побежал в туалет, где хотел смыть доказательство своей вины. Полицейский хотел ему помешать, но тот сильно толкнул сотрудника полиции в спину.

Суд дал жителю Велижа три года лишения свободы условно и назначил ему 25 тысяч рублей штрафа.

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