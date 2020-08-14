На одну из улиц Смоленска вернут одностороннее движение

Улица Фленовская в Смоленске вернется к одностороннему движению. Фото: pixabay.com.

Одна из улиц Смоленска вернется к одностороннему движению, сообщает пресс-служба городской администрации.

Комиссия по безопасности дорожного движения решила вновь ввести на улице Фленовской одностороннее движение. Пока на улице действует двустороннее движение, однако ширина проезжей части не позволяет нормально передвигаться по правилам двустороннего движения.

Пока на улице Попова идет ремонт, водителям разрешат использовать преимущества двустороннего движения. Когда ремонт закончится, водителям придется снова привыкать к одностороннему передвижению.

Напомним, с 16 августа на улице Николаева в Смоленске ограничат движение транспорта.