Председатель Госдумы посетил село Дугино Сычевского района Смоленской области

В селе Дугино появится реабилитационный центр. Фото: пресс-служба Госдумы.

16 августа Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин побывал в селе Дугино Сычевского района Смоленской области, сообщает пресс-служба.

В селе строится реабилитационный центр на 67 человек. Вячеслав Володин выступил инициатором возведения важного социального объекта, в котором смогут восстановить свое здоровье люди, которые были больны. Так, бывшие коронавирусные больные смогут стать гостями нового центра. Рабочие построят бальнеологическое отделение, три дорожки бассейна по 25 метров, одно- и двухместные номера, столовую, спортзал и ледовую арену.

Центр будет работать как некоммерческая организации, а значит не будет получать прибыль от восстановления здоровья населения. Планируется, что центр будет популярен среди смолян и не только, так как подобных реабилитационных центров рядом нет.

Это не первый объект, реализуемый Вячеславом Володиным на Смоленщине. Председатель Госдумы также помог построить дом ветеранов, восстановить исторический парк, разрушенный дом культуры и памятник ко Дню Победы. Вячеслав Володин взял шефство над этим селом много лет назад.

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