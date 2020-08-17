В деревню Ануфриево Смоленской области проведут газ

В шести населенных пунктах Смоленщины появился газ за последние пять лет. Фото: pixabay.com.

В деревне Ануфриево появится газ, а в поселке Озерный – снегоуборочная техника, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

Глава Духовщинского района рассказал, что вся снегоуборочная техника в поселке Озерный находится в плохом состоянии. Теперь зимой улиц поселка будет приводить в порядок новая снегоуборочная техника.

В деревне Ануфриево проведут газ. В 2020 году разработают проектно-сметную документацию за 1,6 млн рублей, а в 2021 году сам появится в домах у жителей деревни.

Как рассказали в администрации, за последние пять лет газ провели в село Пречистое, деревни Верешковичи-й, Табо, Горки и Зимец, поселок Льнозавод.

Читай также:

35 млн рублей потратят на ремонт бассейна в поселке Кардымово (подробнее)