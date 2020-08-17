Трое сотрудников смоленского ГИБДД подозреваются в получении взятки

Сотрудников ГИБДД поймали на взятке. Фото: pixabay.com.

Трое сотрудников ГИБДД подозреваются в получении взятки в размере 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

По версии следствия, с июня по 23 июля 2020 года подозреваемы, сотрудники ГИБДД, получили взятку в размере 15 тысяч рублей. Эти деньги они получили через мобильное приложение от правонарушителя. Он хотел, чтобы инспекторы не помогли ему избавиться от административной ответственности за нарушение ПДД.

Коррупционное преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

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