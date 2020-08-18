В одном из смоленских магазинов у мужчины украли сумку с деньгами

В смоленском магазине произошла кража. Фото: pixabay.com.

В одном из магазинов Смоленска украли сумку, оставленную без присмотра, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Как рассказывает сам потерпевший, он пришел в магазин, но в какой-то момент оставил сумку, внутри которой лежали 80 тысяч рублей, без присмотра. Когда он вспомнил о сумке, она уже пропала.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и вышли на подозреваемого. Им оказался местный житель 65 лет. Он рассказал полицейским, что уже успел потратить найденные деньги. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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