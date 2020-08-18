Смоляне перевели интернет-мошенникам около 300 тысяч рублей

Смоляне поверили интернет-мошенникам, которые оставили их без денег. Фото: pixabay.com.

Жители Смоленщины поверили интернет-мошенникам и перевели им около 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

40-летний житель Смоленска выставил в Интернет объявление о сдаче в аренду комнаты. Неизвестный, который якобы хотел арендовать комнату, обманул смолянина, и тот перевел ему более 200 тысяч рублей.

48-летний смолянин остался без 76 тысяч рублей, когда интернет-мошенник захотел купить у него детскую кроватку. Обманом злоумышленник узнал реквизиты смолянина и похитил у него его же деньги.

Молодая жительница Вяземского района захотела заказать одежду на сайте интернет-магазина. Девушка поверила лже-продавцу и перевела ему восемь тысяч рублей. После перевода денег мошенник пропал. Также поверив мошеннику, который продавал раму от велосипеда, 33-летний житель Смоленска остался без пяти тысяч рублей.

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