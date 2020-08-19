Памятник матери великого путешественника Пржевальского открыли в Смоленске

Памятник установили у Георгиевского храма. Фото: пресс-служба Смоленской епархии.

18 августа в Смоленске состоялась церемония открытия памятника матери Н.М. Пржевальского, сообщает пресс-служба Смоленской епархии.

Памятник Е.А. Пржевальской-Толпыго, матери великого путешественника Н.М. Пржевальского, открыли в День географа. Памятник установили около Георгиевского храма, где была похоронена Пржевальская-Толпыго.

Погребальный памятник удалось установить благодаря собранной жителями города суммой. Подготовку к открытию проводили Департамент Смоленской области по культуре, Архитектурно-строительный отдел Смоленской епархии и Главное управление Смоленской области по культурному наследию.

В церемонии открытия приняли участие начальник Департамента Смоленской области по культуре М.Ю. Ивушин, члены Смоленского областного краеведческого общества и Смоленского отделения Русского географического общества, родственники Пржевальские из Москвы.

Читай также:

10 августа проходит праздник в честь Смоленской иконы Одигитрии (подробнее)