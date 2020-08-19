В пяти городах Смоленской области пройдет акция по тестированию на ВИЧ

22 августа в Смоленске пройдет акция по тестированию на ВИЧ. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В Смоленской области пройдет Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

Акция пройдет в пяти городах Смоленской области: Вязьме, Сафоново, Ярцево, Рославле и Смоленске. Всего 200 российских город примут участие в акции.

В Смоленске 22 августа с 12:00 до 18:00 можно будет пройти анонимно и бесплатно тест, а также получить консультацию специалистов. Автомобиль белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: экспедиция 2020» будет стоять около здания Администрации Смоленской области.

Акция пройдет с соблюдением мер профилактики в условиях пандемии коронавируса. Смолянам измерят температуру и выдадут маску, прежде чем допустят к тестированию.

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