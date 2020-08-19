Водитель такси пострадал в ДТП в Вязьме

В Вязьме столкнулись две иномарки. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

18 августа около пяти часов дня в Вязьме столкнулись две иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

37-летний водитель Hyundai Sonata ехал около дома №22 по улице Кашена, не рассчитал расстояние до Volkswagen Polo и врезался в него.

В результате аварии пострадал водитель Volkswagen Polo. Он получил травмы.

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