В Смоленске в сквере имени Пушкина начали обустраивать фотозону

В Смоленске продолжаются работы в сквере имени Пушкина. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В сквере имени Пушкина продолжаются работы по благоустройству аллеи за памятником Федору Коню, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

Рабочие приступили к обустройству фотозоны, вокруг которой будет установлено специальное освещение. Кроме того, рабочие укладывают брусчатку и готовятся устанавливать фонарные столбы освещения. За неделю до конца лета рабочие завершили реставрацию парковых скамеек и восстановили чашу фонтана.

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