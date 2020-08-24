В 2020 году планируется привить более 400 тысяч смолян

80 тысяч юных смолян пройдут вакцинацию в 2020 году. Фото: pixabay.com.

С 7 августа в Смоленской области возобновились медицинские осмотры, диспансеризация и вакцинация населения, сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, до конца 2020 года более 246 тысяч взрослых и 112 тысяч юных смолян должны пройти профилактические осмотры в смоленских больницах. Привить планируется более 460 тысяч человек - около 380 тысяч взрослых и более 80 тысяч детей.

Кроме того, вакцинацию должны пройти более 75% медработников, работников образования, людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. 1100 призывников на военную службу и 1000 беременных смолянок также будут привиты.

Как говорят в ведомстве, все посетители больниц должны воспользоваться антисептиком на входе, проверить температуру, надеть маску и соблюдать социальную дистанцию в самом здании.

Напомним, в Смоленской области продлили режим повышенной готовности до 7 сентября.