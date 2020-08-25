В Смоленской области нашли боеприпасы времен войны

В двух смоленских деревнях нашли снаряды времен войны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

На территории Смоленской области нашли и уничтожили восемь снарядов военных времен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Смоленской области.

В деревне Борщевина нашли и изъяли снаряд калибра 88 мм. Ручную гранату Ф-1 обнаружили в деревне Ковши. Еще шесть минометный мир калибра 82 мм нашли на территории деревни Гоголевка. Все снаряды времен войны могли представлять угрозы для местных жителей. Саперы изъяли и уничтожили опасные находки.

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