Капремонт пройдет в Касплянской средней школе

Более 7 млн рублей выделят на ремонт Касплянской средней школы. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Касплянской средней школе проведут капитальный ремонт на деньги из регионального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

В 2016 году в одном из зданий, где участка ученики начальных классов, проводились ремонтные работы, но этого оказалось недостаточно. Так, школе необходимы ремонт классов, фасада здания, обустройство цоколя и замена системы отопления.

На ремонт здания потребуется 7,3 млн рублей. На деньги местного бюджета уже обновили кровлю и заменили окна. Теперь школа нуждается в средствах из регионального бюджета.

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