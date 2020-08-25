Два человека умерли и один пострадал в ДТП в Сафоновском районе

В Сафоновском районе случилось двойное смертельное ДТП. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Около шести часов вечера 24 августа на 266-м км автодороги «Москва-Минск» в Сафоновском районе произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек. Об этом рассказала пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

42-летний водитель LADA Priora ехал в сторону Минска. Водитель легковушки хотел повернуть налево, но не уступил иномарке, которая ехала по встречной полосе. В результате отечественная легковушка врезалась в Kia Rio, за рулем которой сидела 45-летний женщина.

В страшном ДТП умерли два человека – водитель LADA Priora и его пассажирка. Владелица иномарки получила травмы и попала в Сафоновскую ЦРБ.

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