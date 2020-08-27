Поиски пожилого мужчины начались в Смоленской области. Фото: ПСО "Сальвар".

73-летний Валентин Романовский пропал три дня назад — днем 24 августа вышел из дома по улице Большая Пролетарская и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Сообщается, что пенсионер ушел в неизвестном направлении. Если кому-то из местных жителей известно местонахождение мужчины, поисковики просят сообщить о нем в «Сальвар».

Приметы пропавшего в ориентировке ниже.