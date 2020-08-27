В Смоленской области завершены поиски мужчины с татуировкой ВДВ. Фото: ПСО "Сальвар".​

В Смоленской области завершены поиски мужчины, пропавшего 6 месяцев назад. Напомним, 14 февраля Михаил Павлов уехал из дома в Вязьме. Через некоторое время его машина была обнаружена запертой в деревне Богородицкое Вяземского района. Неоднократно поисковики и близкие Михаила выезжали на поиски, но найти мужчину с татуировками волка и надписью "ВДВ" не удавалось.

Днем 27 августа появилась информации об обнаружении тела мужчины, похожего на пропавшего. Через некоторое время предположения подтвердились.

- Найден. Погиб, - написала модератор поисков на форуме "Сальвара".

В Смоленской области завершены поиски мужчины с татуировкой ВДВ. Фото: ПСО "Сальвар".​ Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Об обстоятельствах случившегося не сообщается.