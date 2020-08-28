Под Смоленском мать убила шестимесячного ребенка из-за плача. Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.

Чудовищная трагедия произошла накануне в Сафонове: 39-летняя женщина, не сумев успокоить плачущего малыша, заткнула ему рот салфетками и «лишила возможности свободно двигаться». А спустя некоторое время полугодовалый ребенок перестал подавать признаки жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть малыша.

- Подозреваемая состояла на учете в полиции и неоднократно привлекалась к административной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением ею родительских обязанностей. У женщины есть один ребенок, - сообщили в СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Женщина задержана.