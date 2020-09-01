В Смоленской области 1200 заключенных решили получить образование. Фото: pixabay.com.

В подразделениях УФСИН работают 2 общеобразовательные вечерние (сменные) школы при исправительных колониях №3 и №6 и 6 мест организации образовательной деятельности при ИК-1, ИК-2, а также в колониях-поселениях и следственных изоляторах.

- Все общеобразовательные учреждения находятся на режимных территориях исправительных учреждений области. Для безопасности преподавательского состава помещения всех учреждений оснащены тревожными кнопками и системами пожарной сигнализации, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в исправительных колониях созданы все условия и для получения осужденными начального профессионального образования по более чем 20 специальностям, востребованным как в производственном секторе уголовно-исполнительной системы, так и на региональном рынке труда. Есть возможность дистанционного обучения в высших учебных заведениях.