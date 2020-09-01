В Смоленске налоговая возобновляет личный прием. Фото: УФНС России по Смоленской области.

С 1 сентября в УФНС России по Смоленской области возобновляеться личный прием граждан, который будут проводить должностные лица управления.

Встречи пройдут по четвергам с 10.00 до 12.00 по адресу - проспект Гагарина, д.23В. Адресовать свои вопросы к руководителю управления можно в третий четверг месяца.

- Предварительная запись может быть осуществлена, в том числе путем направления обращения с изложением сути вопроса в адрес инспекции посредством интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России», почтовым отправлением, с использованием бокса для приема корреспонденции или по телефону (4812) 20-60-00.

Личный прием граждан будет производиться в соответствии с мерами предосторожности, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и обеспечение безопасности налогоплательщиков и сотрудников инспекций, - сообщили в пресс-службе управления.