Больницы в Смоленске готовятся к новому эпидсезону. Фото: администрация Смоленской области.

В настоящее в поликлиниках установлены санитайзеры, введен масочный режим и проводится бесконтактная термометрия. Обеспечены условия для социальной дистанции пациентов и сотрудников. Также работает специальная система “фильтров”, которая разделяет потоки граждан с признаками ОРВИ. Это сделано, чтобы избежать передачу вирусов здоровым людям, сообщила начальник Департамента по здравоохранению Елена Войтова.

Кроме того, этой осенью планируется привить 436 тысяч смолян. В первую очередь иммунизацию пройдут медицинские работники, педагоги, лица старше 65 лет и дети.

Для исполнение поручения Президента в настоящее время направлена заявка в Министерство здравоохранения РФ на получение дополнительных 108 тысяч доз вакцины против гриппа для жителей области. Кроме того, за счет регионального бюджета будет закуплено дополнительно 3 тысячи доз вакцины. Иммунизация против гриппа будет проводиться на базе 36 учреждений здравоохранения, а также силами 305 мобильных прививочных бригад, - сообщила Елена Войтова.

В то же время на базе областных больниц подготовлено 314 коек инфекционного профиля. При необходимости их количество может увеличиться до 1135. Половина мест предусмотрена для детей. Также регион обеспечен 141 аппаратом ИВЛ.