Прокуратура помогла смоленскому ветерану войны с доставкой воды. Фото: pixabay.com.

Смоленская прокуратура помогла ветерану Великой Отечественной войны с доставкой воды в деревню. Ранее «КП» сообщал, что частный колодец в населенным пункте, где проживает дедушка, пришел в негодность. О проблеме стало известно во время телефонного разговора с ним.

- В связи с выявленными нарушениями прокурором района в суд подано исковое заявление с требованием организовать водоснабжение деревни, которое впоследствии было удовлетворено. В настоящее время органами местного самоуправления с ветераном согласован график подвоза воды, - сообщил официальный представитель прокуратуры области Александр Боровиков.