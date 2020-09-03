Смоляне пожаловались рост тарифов и ТО газового оборудования. Фото: Андрей Смирнов.

Смоляне пожаловались на рост тарифов, ТО газового оборудования, не вернувшиеся деньги за несостоявшийся перелет и многое другое. В столице региона прошел прием граждан. Выслушал проблемы смолян руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

На встречу пришли десятки жителей города и области.

Одна из заявительниц просила внести поправки в закон о защите прав потребителей, чтобы найти управу на недобросовестных продавцов техники. Женщина недавно купила дорогой телевизор, но выяснилось, что ряд каналов на нем не показывают. Но когда смолянка решила вернуть технику, получила отказ.

А жители деревни Каменка Кардымовского района уже не первый год добиваются переноса остановки, расположенной на федеральной трассе М1. Об этом руководителю фракции «Единой России» рассказал Юрий Денисенко. Сделать это непросто из-за крутого подъема при движении.

Сергей Неверов выслушал заявителей и пообещал оказать содействие в каждой ситуации.