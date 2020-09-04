«Волга» и автобус Mercedes Benz горели ночью под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

«ГАЗ-3110» сгорел накануне ночью на улице Новая Бозня в Вязьме. Полыхающую машину около трех часов увидел охранник находящегося неподалёку здания и вызвал пожарных. К моменту прибытия пожарных «Волга» была полностью охвачена огнем. Пламя потушили, но легковушка уничтожена до основания.

Кроме того, пламя от горящего транспортного средства повредило лобовое стекло, переднюю левую фару, корпус левого зеркала заднего вида и лакокрасочное покрытие кабины рядом стоящего автобуса Mercedes Benz 0350.

«Волга» и автобус Mercedes Benz горели ночью под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

В пресс-службе регионального МЧС сообщают, что в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания машины устанавливается. В версиях не исключён поджог.