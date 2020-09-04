Школьники в Гагарине смогут безопасно ходить в школу. Фото: пресс-служба администрации Гагаринского района.

В Гагарине отремонтируют пешеходный переход, прилегающий к средней школе № 1 имени Ю.А. Гагарина. Вопрос его плохого состояния перехода был поднят родительским комитетом школы на встрече с главой муниципалитета Романом Журавлевым. Дело в том, что на дороге после дождей образовывается большая лужа. И, чтобы не промочить ноги, людям приходится переходить дорогу в нарушении ПДД.

Пешеходный переход будет отремонтирован с учетом высот и отметок проезжей части. А, чтобы обеспечить безопасность детям переход еще и совмещен с искусственной неровностью, сообщает пресс-служба администрации Гагаринского района.