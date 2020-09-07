XIII Всероссийский фестиваль «Золотой Феникс» открыли в Смоленске. Фото: directorfest.ru.

XIII Всероссийский фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс» открыли в Смоленске.

Президент кинофорума народный артист России Всеволод Шиловский был раздосадован наполовину заполненным залом кинотеатра «Современник». Однако действующие санитарно-эпидемиологические нормы никто нарушать не стал.

Кресла, через одно обмотанные скотчем, санитайзеры и маски — непременные атрибуты нашей новой реальности. Во всем остальном формат кинофестиваля сохранился и стал отличным поводом для смолян вернуться в кинозал.

XIII Всероссийский фестиваль «Золотой Феникс» открыли в Смоленске. Фото: directorfest.ru.

В настоящее время проходит конкурсная программа фестиваля. Сегодня, 7 сентября, смоляне могут увидеть три фильма, а вечером состоится творческий вечер Народной артистки России Ирины Муравьевой.

Конкурсная программа будет проходить до 9 сентября включительно. Ознакомиться с ней можно на сайте организаторов.