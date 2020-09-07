Новый спорткомплекс может появиться под Смоленском. Фото: администрация Смоленской области.

В Ельне запланировали строительство нового спортивного комплекса. Действующий спорткомплекс в микрорайоне «Кутузовский» прекратил свою работу ещё семь лет назад. Сейчас фундамент и стены старого здания находятся в аварийном состоянии, а подвалы затоплены.

С учетом значительной численности жителей микрорайона здесь, безусловно, должны быть созданы все условия для занятий физической культурой, поэтому возведение нового спортивного сооружения крайне важно. Но, исходя из состояния этого здания, необходимо строить новый физкультурно-оздоровительный комплекс – восстановление данного объекта, на мой взгляд, экономически нецелесообразно, исходя из того объема работ, которые требуется выполнить, - сказал глава региона Алексей Островский.

По предварительным оценкам, ремонт старого спортивного объекта может обойтись в 40 млн рублей.

Сейчас власти рассматривают вопрос включения Ельнинского района в план мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни». Данная программа позволит построить в городе новый спортивный комплекс до 2024 года.

Условием для участия в конкурсе является наличие в городе спортивной школы. В Ельне такая школа функционирует.

Необходимо от моего имени подготовить обращения Министру обороны с просьбой рассмотреть возможность проведения реконструкции данного объекта, находящегося в их ведении, а также в адрес Министра спорта с предложением о включении муниципального образования в программу мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» с целью строительства в Ельне спортивного комплекса, - заявил губернатор.

Ранее в Ельне был отремонтирован детский сад «Теремок».