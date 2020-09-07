Трамвай запустят на улице Николаева в Смоленске до 1 октября. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Трамвайное движение планируют запустить на улице Николаева в Смоленске до 1 октября. О дате пуска стало известно в ходе прямого эфира губернатора Алексея Островского, мэра Андрея Борисова с жителями Ленинского района города.

По новым данным, через 20 дней на улице Николаева закончатся основные работы. Позднее там высадят деревья, в том числе более 70 уже подросших кленов. После окончания ремонта благоустроят и зону открытой торговли.

Ранее "КП" сообщал, что всего на улице после реконструкции высадят более 1200 деревьев и кустарников.