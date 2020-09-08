Смолянам предложили оплачивать услуги ЖКХ на дому. Фото: pixabay.com.

Коммунальщикии предлагают воспользоваться новым сервисом людям, которые не имеют возможности выйти из дома, чтобы оплатить квитанцию по ЖКУ. В столице региона появились сотрудники, которые могут выехать на дом с кассовым терминалом и принять платеж.

В пресс-службе администрации Смоленска отмечают, что оплатить коммуналку можно с помощью банковской карты.

- Для того, чтобы воспользоваться сервисом необходимо позвонить по телефону: 70-05-05 (доб. 1) и оставить заявку. Сотрудник СМУП «ВЦ ЖКХ», в первую очередь, обслуживает маломобильные группы населения и пожилых людей, - сообщили в администрации.