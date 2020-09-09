В Рославле отремонтируют Дворец культуры. Фото: администрация Смоленской области.

Дворец культуры «Ростислав» — учреждение, построенное и ранее принадлежавшее Рославльскому автоагрегатному заводу — планируют отремонтировать. В нем заменят крышу, систему водоснабжения, отремонтируют крышу. Также будет закуплена новая мебель, музыкальные инструменты, сценическая звукоаппаратура, светотехническое оборудование.

Напомним, с 2009 здание частично пустовало, а в 2019-м — передано в муниципальную собственность.

— Настоящее время здание находится у нас в аренде и 70% доходов направляется на оплату арендных платежей, в связи с чем денежных средств на содержание и укрепление материально-технической базы практически не остается, — сообщил Анатолий Калинин, директор Дворца культуры «Ростислав».

Губернатор Алексей Островский пообещал помочь с финансированием.