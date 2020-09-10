В Смоленске готовы начать работы по озеленению улицы Николаева. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Территорию украсят семь десятков 6-ти метровых остролистных клёнов, между ними появится тысяча кустарников пузыреплодника, который будет выполнять функцию живой изгороди. На зеленых островках улицы Николаева высадят композиции из 105 можжевельников и 40 туй. Ранее "КП" писал, что деревья привезли из московского питомника.

В администрации Смоленска говорят, что работы планируется завершить в конце сентября.

Накануне первый сдлой асфальта уложили на протяжении улицы, идут работы по строительству пешеходных дорожек. Трамвай обещают запустить до 1 октября.