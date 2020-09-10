Смоляне снова стали жертвами мошенников. Фото: pixabay.com.

Двое смолян стали жертвами дистанционных мошенников и остались без 238 тысяч рублей. Людям позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что кто-то пытался списать деньги с карт держателей. Смоляне поверили мошенникам и пошли у них на поводу - в первом случае женщина через банкомат перевела деньги на неизвестный счет, во втором - мужчина сообщил данные карты.

По фактам хищения средств проводятся проверки. Пострадавшая женщина призналась полицейским, что знала о преступной схеме, в которую попалась сама. Стражи порядка обращаются к жителям региона и просят быть бдительными в разговоре с неизвестными.