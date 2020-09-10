В Смоленске часть старинного водовода сделали арт-объектом. Фото: администрация г. Смоленска.

Часть старинного водовода стала арт-объектом на Смоленском предприятии «Горводоканал».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, задвижка на протяжении полувека была частью Бабьегорского водозабора. В 2020 году во время ремонта участка магистральной сети ее пришлось заменить на современный аналог.

Сотрудники предприятия решили не выкидывать раритетный объект, а подарить ему новую жизнь. К слову, конструкция, ставшая арт-объектом, весит около тысячи килограмм. Увидеть ее можно на территории предприятия - достопримечательность разместили по соседству с еще одной - старинной крышкой от люка. Предметы зачистили и покрыли свежей краской.