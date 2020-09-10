Больше льна начнут выращивать в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

Стали известны промежуточные результаты строительства льнозавода в Сафоновском районе. Общий объём инвестиций в его реализацию составит 2,5 млрд рублей. Это будет первый за 30 лет современный льноперерабатывающий комплекс в стране.

На данный момент в собственности компании «Русский лён» находится 7 тысяч гектаров земли. За два года компания ввела в севооборот 4,5 гектара залежных земель, половина из которых уже засеяна льном-долгунцом. Ввод в эксплуатацию завода поможет увеличить производительность компании и развить сельское хозяйство в регионе.

- Наша главная задача – увеличить к 2023 году земельный банк до 15 тысяч гектаров. В целом, мы проводим ввод земель в сельскохозяйственный оборот в соответствии с установленным графиком, - проинформировал основатель компании «Русский лён» Константин Клюка.

Глава компании сообщил, что увеличение посевных площадей может происходить разными путями. В том числе с помощью дополнительной аренды земли в Сафоновском, Ярцевском и Дорогобужском районах, где сегодня и выращивают растение.

Кроме того, компанией закуплено более 150 единиц сельскохозяйственной техники российского, белорусского, французского и бельгийского производства. В том числе культиваторы, сеялки, комбайны, самоходные теребилки, оборачиватели. В нынешнем году планируется произвести около 8 тонн льнотресты.

Сейчас руководство завода активно ведёт переговоры с текстильными предприятиями на поставку длинного волокна. Ожидается, что у компании будут как российские, так и зарубежные рынки сбыта. Экспортировать продукты льнозавода планируют в Индию и Китай.