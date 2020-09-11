Благоустройство сквера Героев в Вязьме завершат до конца 2020 года.

Благоустройства сквера Героев на Привокзальной площади Вязьмы завершился до конца 2020 года, сообщила глава района Инна Демидова. Проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек». На его реализацию из федерального бюджета выделено порядка 83 млн рублей, отметила глава района.

Ранее «КП» писала, что территорию у Солдатского озера в микрорайоне Королевка в Смоленске тоже ждет благоустройство. «Скворцова дача» нуждается в пешеходных дорожках, лавочках, урнах и освещении.