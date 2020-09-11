В Смоленске подвели итоги фестиваля «Золотой Феникс». Фото: directorfest.ru.

В этом году Фестиваль актеров-режиссеров, прошедший с 5 по 9 сентября, был посвящён 75-летию Победы. Зрителям представили 20 кинокартин.

Главной награды - статуэтки «Бриллиантовый Феникс» была удостоена режиссёр Наталья Назарова за фильм «Простой карандаш». Статуэтку «Рубиновый Феникс» имени Юрия Гагарина за лучшую дебютную картину получила Полина Ольденбург за фильм «Ad Libitum». Приз зрительских симпатий - «Сапфировый Феникс» имени Людмилы Касаткиной - достался Светлане Сухановой, которая сняла кино «Счастье в конверте».

Также на кинопремии режиссёрам вручали специальные призы, названные именами знаменитых смолян. Приз имени Бориса Васильева получил фильм Теймураза Тани «Спасибо деду за победу». Фильму «Ваша честь» Андреса Пуустусмаа присудили приз имени Сергея Коненкова. Картина Ильи Северова «Я свободен» была удостоена награды имени Анатолия Панова. Приз имени композитора Михаила Глинки получил Алексей Айги, написавший музыку к фильму «Пилигрим». Владимир Фекленко был удостоен награды имени Юрия Никулина за фильм «Последняя иллюзия». Призом имени Александра Твардовского отмечен фильм «Счастье вдруг» Романа Нестеренко. Продюсеры киноленты «Смотри как я» Ярослав Жалнин и Илья Шемятов стали обладателями приза имени Марии Тенишевой. Кроме того, на закрытии кинофестиваля состоялся показ художественного фильма Андрея Смирнова «Француз».

Оценивали работы режиссёров Александр Адабашьян, Сергей Никоненко, Александр Рапопорт, Людмила Бодрова и Наталья Бочкарева.